بالصور.. أقباط المنوفية يحتفلون بـ«أحد السعف» وسط حراسة مشددة

أقامت صباح اليوم، مطرانية شبين الكوم إحتفالية الأخوة الاقباط بعيد “أحد الشعانين”، المعروف باسم “أحد السعف”، وترأس الأحتفالات الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وعدد غفير من الأقباط من الرجال والسيدات والأطفال وسط حراسات امنية مشددة.

وفرضت مديرية أمن المنوفية إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء مجدي سابق حكمدار المنوفية، بنشر قوات حراسة مدعمة بقواتمن الامن المركزي، ومدرعات الشرطة .بالاضافة إلى الإستعانة بخبراء المفرقعات والبوابات الإلكترونية تحسبًا لإستهداف تجمعات الإخوة الأقباط عمليات إرهابية .

ويذكر أن “أحد الشعانين” بداية أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويسمى أيضًا بأحدالسعف أو الزيتونة، نسبة إلى أن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار لهذا تتزين أغلب الكنائس للاحتفال بالنخيل.