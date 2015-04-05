محافظ أسيوط يعزى أسرة شهيد القوات المسلحة بكوم بوها ويطلق اسمه على مدرسة

أعرب المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن خالص عزائه فى شهداء الحادث الإرهابى الدموى، الذى استهدف عددا من المقرات الأمنية فى محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، معلنا استنكاره لتلك الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك خلال تقديمه لواجب العزاء لأسرة الشهيد ديفيد اصيل حنا الله ميخائيل بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط.

وقال الدسوقى إننا نقف صفا واحدا فى مواجهة الإرهاب، ولن نسمح له بالتغول فى مصر، مشيدا بجهود القوات المسلحة فى التصدى للعمليات الإرهابية والإجرامية فى كافة ربوع مصر بالتعاون مع جهاز الشرطة المصرية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المصرى.

وقرر محافظ أسيوط إطلاق اسم الشهيد على مدرسة كوم بوها الإعدادية المشتركة، تخليدا لذكراه وعرفانا بتضحياته وتقديم روحه فداء للوطن، كما أمر بصرف 10 آلاف جنيه مساعدة مالية لأسرته ووعد بتلبية طلباتهم ورعايتهم.

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 21 عاما، وقد قاربت فترة انتهاء أدائه للخدمة العسكرية ولم يتبق منها سوى شهر واحد.



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محافظ أسيوط أثناء تقديمه واجب العزاء



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محافظ أسيوط يعزى والد الشهيد