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إزالة 33 حالة تعدى على أراضى زراعية خلال أسبوع بمحافظة أسيوط

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إزالة 33 حالة تعدى على أراضى زراعية خلال أسبوع بمحافظة أسيوط إزالة 33 حالة تعدى على أراضى زراعية خلال أسبوع بمحافظة أسيوط


> تمكنت محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية،  فى تنفيذ حملات مكثفة خلال أسبوع لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة.  وفقا لتعليمات المهندس ياسر دسوقى، محافظ أسيوط-  وتشديده على معاقبة المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية حفاظا عليها من الزوال والتآكل.
> وأوضح المهندس مصطفى رشدى،  وكيل وزارة الزراعة بأسيوط-  أن حجم التعديات بلغ حوالى 9 افدنة و18 قيراط  بواقع 250 حالة تعدى.

و تم إزالة حوالى 33 حالة تعدى منها على فدان و7 قراريط،  وذلك خلال أسبوع. وجارى إزالة حوالى 8 أفدنة و7 قراريط.  كما صدرت قرارات لإزالة 8 أفدنة و11 قيراط أخرى. مشيرًا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة سيستمر فى الفترة القادمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وأضاف رشدى: أنه تم إزالة حوالى 87 ألف و767 حالة تعدى من سبتمبر 2003 حتى الآن، بواقع 3 الاف و436 فدان أى تم إزالة حوالى 50% من إجمالى حالات التعدى .

كما أكد المهندس ياسر دسوقى، محافظ أسيوط- على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية مستمرة،  مشيرًا إلي أنه سيتم التصدي بكل حسم لكافة محاولات التعديات علي الأراضي الزراعية;  تنفيذاً لقرارات الإزالة، وكافة الأحكام الإدارية والقضائية،  وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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