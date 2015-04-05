إزالة 33 حالة تعدى على أراضى زراعية خلال أسبوع بمحافظة أسيوط



> تمكنت محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، فى تنفيذ حملات مكثفة خلال أسبوع لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة. وفقا لتعليمات المهندس ياسر دسوقى، محافظ أسيوط- وتشديده على معاقبة المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية حفاظا عليها من الزوال والتآكل.

> وأوضح المهندس مصطفى رشدى، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط- أن حجم التعديات بلغ حوالى 9 افدنة و18 قيراط بواقع 250 حالة تعدى.

و تم إزالة حوالى 33 حالة تعدى منها على فدان و7 قراريط، وذلك خلال أسبوع. وجارى إزالة حوالى 8 أفدنة و7 قراريط. كما صدرت قرارات لإزالة 8 أفدنة و11 قيراط أخرى. مشيرًا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة سيستمر فى الفترة القادمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وأضاف رشدى: أنه تم إزالة حوالى 87 ألف و767 حالة تعدى من سبتمبر 2003 حتى الآن، بواقع 3 الاف و436 فدان أى تم إزالة حوالى 50% من إجمالى حالات التعدى .

كما أكد المهندس ياسر دسوقى، محافظ أسيوط- على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية مستمرة، مشيرًا إلي أنه سيتم التصدي بكل حسم لكافة محاولات التعديات علي الأراضي الزراعية; تنفيذاً لقرارات الإزالة، وكافة الأحكام الإدارية والقضائية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.