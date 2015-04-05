اليمن: 6 قتلى من مسلحي الحوثي في اشتباكات مع قبليين

قتل 6 من المسلحين الحوثيين، الأحد، في اشتباكات مع مسلحين قبليين بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، حسب مصادر قبلية.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي قبيلة مراد، ومسلحي الحوثي فجر الاحد في منطقة قانية بمديرية ماهلية على المدخل الجنوبي للمحافظة، وقتل خلالها 6 من مسلحي الحوثي وجرح 5 آخرين، أكدت مصادر طبية وصولهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

وأضافت المصادر أن القبائل أسرت سبعة من مسلحي الحوثي، وتمكنت من إعطاب دوريتين عسكريتين تابعة للحوثيين، فيما أصيب أحد رجال القبائل خلال الاشتباكات.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أتت على خلفية محاولة مسلحي الحوثي التقدم باتجاه محافظة مأرب على متن ثلاث دوريات، غير أن القبائل صدت المحاولة ومنعتهم من التقدم.