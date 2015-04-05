إجراءات أمنية لتأمين احتفالات الأقباط بأحد السعف بالمنيا

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إتخذت سلطات الأمن بالمنيا، إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع إحتفالات الأقباط بجميع الطوائف بأحد السعف، المعروف بإسم عيد أحد الشعانين.

في نفس السياق، حرص المئات من الأقباط وخاصة الأطفال والنساء، علي شراء سعف النخيل من الباعة الذين إصطفوا بالقرب من بعض الكنائس والمطرانيات، ومنها الأمير تادروس بمدينة المنيا، حيث يتم بيع بعض الأشكال المصنوعه من سعف النخيل، والتي تحمل دلالة دينية ومنها المطارح والصلبان والقلوب الدائرية.

وقال روماني نبيل، أنه يحرص علي الإحتفال بهذه المناسبة التي دخل فيها السيد المسيح مدينة أورشليم بفلسطين، وأثناء دخوله فوجئ بأهالي المدينة يستقبلوه بسعف النخيل ويضعوه أمام الدابة التي يركبها حتي تسير علي السعف، وبعد ذلك دخل المعبد للصلاة فوجد عدداً من البشر حولوه لسوق ويقومون بالتجارة والبيع والشراء، فقال المسيح وقتها أياته الشهيرة “بيتي بيت الصلاة يدعي وأنتم جعلتموه مغارة للصوص”، ومن هذا التوقيت أصبح جميع الأقباط يحتفلون بهذه المناسبة سنوياً.​