بالصور.. ​إغلاق الطرق المؤدية للكنائس والأديرة بالأقصر لتأمين احتفالات “أحد السعف”

أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم، الطرق المؤدية للكنائس والأديرة لتأمين احتفالات المواطنين الأقباط بعيد “أحد الشعانين” المعروف باسم “أحد السعف”،حيث تم تحويل مسار السيارات للشوارع الجانبية .

وشددت مديرية أمن الأقصر من إجراءاتها الأمنية بمحيط المناطق الأثرية والسياحية وبالقرب من المنشآت الحيوية والكنائس لتأمين احتفالات المصريين بأحد السعف .

وتضمنت الإجراءات تفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

من جانبه أكد اللواء حسام المناوي مساعد الوزير مدير أمن الأقصر علي شدة يقظة القوات و تفعيل الخدمات و مداومة مرور القيادات الإشرافية علي جميع خدمات الكنائس والاديرة.

كما وجه المناوي بتفعيل دور القوات الأمنية ووحدات التدخل السريع المنتشرة علي مستوي المحافظة و ذلك لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي أعمال تعكر صفو الامن العام كما نبه علي حسن معاملة المواطنين .​