"الطب الوقائى" يطالب بغلق 6 منشآت بينها مصانع ثلج ومخبز بالسويس

أصدر الطب الوقائى بالسويس، برئاسة الدكتورة آمال الراعى؛ تقريرا تم رفعه للواء العربى السروى محافظ السويس يطالب من خلاله بغلق وإيقاف نشاط 6 منشآت تعمل فى مجالات مختلفة لمخالفتها القانون والعمل من غير تصاريح، وعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر ومن بين هذه المنشآت مصانع لتصنيع الثلج ومخبز افرنجى ومحلات تجارية بمنطقة الجناين.

وأشار التقرير إلى أن حملات الطب الوقائى اكتشفت أن هناك مصانع متواجدة بمنطقة الأربعين وعتاقة مخالفة للاشتراطات الصحية ولا توجد لهم أى تراخيص لمزاولة المهنة، وهو مخالف للقانون ويوجد خطورة على أى منتجات تخرج من المصنع وتباع للمواطنيين.

وأضاف التقرير أن الطب الوقائى يوصى بغلق وإيقاف نشاط هذه المنشآت، ويطالب المحافظ بإصدار قرار بهذا الأمر وتنفيذه من قبل الجهات المعنية بالأمر.