بالصور: فوز الاسكتلندي Stevie McCrorie بلقب The Voice UK

فاز الشاب الاسكتلندي Stevie McCrorie بالمرتبة الأولى في برنامج The Voice بنسخته البريطانية.

McCrorie البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يعمل رجل إطفاء، إستطاع بعد المنافسة الشرسة التي شهدتها الحلقة النهائية مساء السبت ، خطف اللقب من المتسابقة Lucy O’Byrne التي نالت إعجاب اللجنة على مدى الحلقات الماضية.

وأعرب Stevie عن سعادته العامرة بهذا الإنجاز، متمنياً أن يكون له إسمه الخاص في مجال الموسيقى والأغنيات خلال السنوات القليلة القادمة.

McCrorie الذي كان ضمن فريق النجم العالمي Ricky Wilson، أكد بعد فوزه باللقب أنه سيبذل كل ما بوسعه لينال إعجاب وثقة الجمهور الذي آمن بموهبته، مشيراً إلى أنه سيحسن وضع عائلته لأنها الداعم الأكبر له في جميع مجالات حياته.

وعند سؤاله عن سبب عدم تحقيق الفائزين في المواسم السابقة للشهرة الواسعة، ردّ بكل ثقة: Stevie لم يكن الفائز حينها.

يشار إلى أن The Voice UK قدمته هذا العام العارضة البريطانية Emma Willis، وضمت لجنة التحكيم كل من Ricky Wilson، Tom Jones ، Rita Ora و Will.i.am.

أما الـ 4 الذين وصلوا إلى النهائيات فهم: Stevie McCrorie، Sasha Simone، Emmanuel Nwamadi و Lucy O’Byrne التي فازت بالمركز الثاني.