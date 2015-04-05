حركة إخوانية تعلن مسئوليتها عن تفجير عبوة ناسفة قرب مديرية أمن الفيوم

أعلنت حركة إخوانية تدعى "العقاب الثورى"، مسئولياتها عن تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم بالتزامن مع ندوة مشتركة لوزير الأوقاف ومحافظ الفيوم بنادى المعلمين.

وقالت الحركة فى بيان لها:"العقاب الثورى تستهدف مديرية أمن الفيوم بعبوة ناسفة بالتزامن مع ندوة مشتركة لوزير أوقاف ومحافظ الفيوم بمسجد المعلمين بالقرب من مديرية الأمن".

كان انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، وقع أمس السبت، زرعها مجهولون فى محيط نادى المعلمين بالفيوم أثناء الاحتفال بيوم اليتيم داخل النادى، والذى تنظمه الجمعية العربية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع ولم يسفر الانفجار عن إصابات.

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