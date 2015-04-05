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مصدر بالتموين: تأجيل تطبيق منظومة الخبز فى قنا للغد بسبب تعطل الأجهزة

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مصدر بالتموين: تأجيل تطبيق منظومة الخبز فى قنا للغد بسبب تعطل الأجهزة مصدر بالتموين: تأجيل تطبيق منظومة الخبز فى قنا للغد بسبب تعطل الأجهزة
صرح مصدر مسئول بمديرية بقنا، بأنه سيتم تأجيل تطبيق منظومة الخبز بقنا للغد، وذلك على خلفية توقف الأجهزة عن العمل.

كانت مديرية التموين قد أعلنت أمس أنه سيتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة اليوم الأحد فى 512 مخبزا، بالإضافة لتخصيص عدد 2288 مستودع دقيق لصرف كمية الدقيق المقررة للأفراد الذين اختاروا صرف كميتهم من الدقيق بواقع 10 كيلو جرامات شهريا وأن أقصى حد للمخبز 40 جوال دقيق يوميا.

وقال أحمد عبد العليم وكيل وزارة التموين، إن مواعيد العمل بالمخابز التى كان من المفترض تطبيق المنظومة بها اليوم ستبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة مساءً على مدار 12 ساعة يوميا مما يوفر فرصة كبيرة للمواطنين لصرف الكمية المقررة من الخبز داخل المنظومة الجديدة، دون حدوث أزمة أمام هذه المخابز، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض المواطن الحصول على كمية الخبز المقررة له على البطاقة التموينية سيقوم باستبدالها بسلع أخرى من المقررات التموينية.

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مصر 365

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