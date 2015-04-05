النيابة الإدارية تحيل مدير مركز شباب "البصيلة" بإدفو للمحكمة التأديبية

أمر المستشار أحمد عبدالعزيز هرماس، نائب مدير النيابة الإدارية بإدفو، بمجازاة مدير مركز شباب "البصيلة" قبلى بإحالته للمحكمة التأديبية لاتهامه بتورطه فى قضية فساد تمثلت فى ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

أكدت تحقيقات محمد عبدالمجيد، رئيس النيابة، أن "حيدر ب.م" مدير مركز شباب "البصيلة" قبلى بإدفو، لم يتخذ إجراءات إخطار إدارة الشباب والرياضة بإدفو بشأن انتهاء الفترة الإيجارية لعدد 8 محلات تجارية، بالإضافة إلى أنه لم يخطر رئاسته بوجود عدد 15 محلا تجاريا بأنشطة مختلفة وعقود مفتوحة غير محددة المدة.

وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأنه كما جاء بأوراق القضية أن "حيدر" لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار إدارة الشباب والرياضة بإدفو بوجود تنازلات عن بعض عقود الإيجار للمحلات التجارية دون رفع القيمة الإيجارية، مما يؤكد عدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفته القانون وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى والمساس بأموال جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم.