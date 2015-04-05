إحالة 6 طلاب بفرع جامعة الأزهر فى الدقهلية إلى التحقيق بسبب التظاهر

أكد مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن الجامعة أحالت 6 طلاب وطالبات بفرع الجامعة بتفهنا الأشراف بالدقهلية إلى التحقيق لتورطهم فى أعمال شغب وعنف وتظاهر بالجامعة، مضيفا أنه سيتم عرض الأمر على الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، للتصديق عليه من عدمه، الأربعاء المقبل، فور عودته إلى البلاد من دولة عمان التى غادر إليها اليوم.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تجرى حصرا رسميا لعدد المحالين إلى التحقيق منذ بداية العام، وأن التقدير المبدئى أكد أن العدد زاد على 300 طالب وطالبة أحيلوا إلى التحقيق وشملهم التأديب.