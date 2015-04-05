القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 4 كيلو أفيون بالقنطرة غرب

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث المخدرات برئاسة اللواء أحمد الخولى مساعد الوزير، من ضبط 3 تجار مخدرات ببورسعيد بحوزتهم 4 كيلو من مخدر الأفيون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد ثروت مساعد المدير العام بمنطقة القناة وسيناء، بوجود عدد من تجار المخدرات يقومون ببيع وترويج مخدر "الأفيون" بطريق بورسعيد.

وعلى الفور قام العميد محمد فهمى رئيس منطقة شمال سيناء لمباحث المخدرات، بوضع خطة بحث وضبط نجحت فى تحديد موقع المتهمين الكائن فى الكيلو 17 طريق بورسعيد أحد أخطر البؤر الإجرامية.

وبعد إعداد الأكمنة تمكن كل من العقيد محمد سلامة والعقيد وجيه دعبس والعقيد مفيد فوزى رجال مباحث المخدرات بالقناة وسيناء من ضبط كل من "ع.ن" و"ع.س" و" ص.ف" أثناء ترويجها المواد المخدرة وعثر بحوزتهم على 4 كيلو من مخدر "الأفيون"، وتم التحفظ على 5 هواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبلغ مالى متحصلات الجريمة، وتم تحرير المحضر وأرسل إلى النيابة والتى يباشر التحقيق فى الواقعة المستشار محمد صلاح الدين وكيل نيابة القنطرة غرب، تمهيدا لاتخاذ قرارة عقب التحقيق.

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