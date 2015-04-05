إحالة أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات

أمر المستشار أحمد الصواف مدير نيابة حدائق القبة وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس النيابة، بإحالة "وسيلة" أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات عقب سقوطها وبحوزتها نصف كيلو من مخدر الهيروين الخام .

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل عدنان وكيل أول النيابة، أن المتهمة تدعى "وسيلة" 27 سنة تقوم بتوزيع الهيروين على صغار التجار بمنطقة الحدائق، وأن والدها وشقيقتها وابن شقيقتها يساعدوها فى بيع وترويج المواد المخدرة بالحدائق .

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية حاولت القبض على المتهمة الرئيسية فى مرتين سابقتين، ولكنها تمكنت من الهرب، وفى المرتين السابقتين تم القبض على شقيقتها ووالدها وابن أختها، ووجهت النيابة لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام سيدة تبلغ من العمر 27 عاما بالاتجار هى وزوجها وعائلتها بالمواد المخدرة، على الفور تم إعداد الأكمنة وتم إلقاء القبض على المتهمة ومعها زوجها داخل مسكنهما بالحدائق وبحوزتها نصف كيلو من مخدر الهيروين، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.