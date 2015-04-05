أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات

Google+ Print
إحالة أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات إحالة أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات
أمر المستشار أحمد الصواف مدير نيابة حدائق القبة وبإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس النيابة، بإحالة "وسيلة" أكبر تاجرة مخدرات بحدائق القبة للجنايات عقب سقوطها وبحوزتها نصف كيلو من مخدر الهيروين الخام .

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها إسماعيل عدنان وكيل أول النيابة، أن المتهمة تدعى "وسيلة" 27 سنة تقوم بتوزيع الهيروين على صغار التجار بمنطقة الحدائق، وأن والدها وشقيقتها وابن شقيقتها يساعدوها فى بيع وترويج المواد المخدرة بالحدائق .

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية حاولت القبض على المتهمة الرئيسية فى مرتين سابقتين، ولكنها تمكنت من الهرب، وفى المرتين السابقتين تم القبض على شقيقتها ووالدها وابن أختها، ووجهت النيابة لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام سيدة تبلغ من العمر 27 عاما بالاتجار هى وزوجها وعائلتها بالمواد المخدرة، على الفور تم إعداد الأكمنة وتم إلقاء القبض على المتهمة ومعها زوجها داخل مسكنهما بالحدائق وبحوزتها نصف كيلو من مخدر الهيروين، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365