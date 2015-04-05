دراسة فرنسية: زيت الماغنيسيوم أحدث العلاجات لمناطق الآلام

كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التى أجراها طبيب العلاج الطبيعى مارى بوريه سيسكار فى مركز "تالا سكاب" للعلاج الطبيعى، أن جسم الإنسان يحتاج إلى الماغنيسيوم بمقدار 24 جراما، نصف هذه الكمية فى العظام، التى تساعد على تثبيت الكالسيوم وربطها فى العضلات التى تنظم عملية التقلص والانقباض، وباقى الكمية موزعة على باقى أعضاء الجسم كالمخ والقلب والكبد والكلى، كما يقى من اضطرابات القلب والسكر من النوع الثانى

وأضافت الدراسة أن 77% من النساء و72% من الرجال لديهم نقص فى الماغنيسيوم، لذلك فهم فى حاجة لتعويض هذا النقص الذى يسبب الأعراض التالية: الإرهاق والشد العضلى والمزاج المنزعج.

أوضح البروفيسور الفرنسى أن هناك أنواعا متعددة من الماغنيسيوم منها البحرى والأراضى والحبوب والحقن وأفضلهم زيت الماغنيسيوم الذى يتم وضعه على مكان الألم فيدخل بسرعة إلى الخلايا ويتم ذلك من خلال التدليك والحمامات الساخنة ويمكن استخدامه فى المنزل ولكن فى صورة "زيت جاف"، وتحتاج لجلسات يومية لمدة 21 يوما.

كما يوجد الماغنيسيوم فى الموز والشيكولاتة واللوز وفواكه البحر والخضروات، والشاب فى حاجة إلى ما يتراوح ما بين 300 إلى 400 ملليجرام يوميا كما يفضل جمعه مع فيتامين "بى 6".

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