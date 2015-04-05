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استشارى: نسبة إصابات صالات الجيم أكبر من حوادث الطرق

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استشارى: نسبة إصابات صالات الجيم أكبر من حوادث الطرق استشارى: نسبة إصابات صالات الجيم أكبر من حوادث الطرق
صالات الجيم من الأماكن التى تلقى إقبالا كبيرا من الشباب، لممارسة بعض التمرينات الرياضية أو بغرض إنقاص الوزن، لكن فى حالة التوقف عن الذهاب للجيم تحدث بعض المضاعفات على الجسم.

وهذا ما يوضحه الدكتور مراد عاصم استشارى العلاج الطبيعى، مشيرا أن نسبة الإصابات الناتجة عن صالات الجيم أكثر من الطرق، ومن هذه الإصابات قطع الأربطة وتمزقات العضلات والغضاريف والمفاصل وتشوهات القوام، ويرجع ذلك لسوء استخدام الأجهزة وبذل مجهود مضاعف وعدم وجود مشرف مختص على العملية التدريبية وعدم تحديد التدريبات حسب طاقة كل جسم.

وتابع عاصم: "الأشخاص الذين يتعرضون لتشوهات فى القوام كحدوث ترهلات، يكون نتيجة لممارسة التمرينات بطريقة عشوائية، حيث إن كم العمليات البنائية التى تمت نتيجة ممارسة الرياضة بطريقة مكثفة أو عشوائية لمدة قصيرة، وعند التوقف المفاجئ يحدث خلل وتتكون بالجسم دهون وترهلات.

يشير د. مراد عاصم أن الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين الرياضية بالجيم، يجب أن تحدث من خلال التمرين 3 مرات فى الأسبوع، لمدة ساعة واحدة على الأقل وحتى مرور سنة من بدء التمرين.

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مصر 365