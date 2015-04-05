أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل التقرير الجنائى لـ8 سيارات مهربة من الجمارك بمصر الجديدة

Google+ Print
النيابة تستعجل التقرير الجنائى لـ8 سيارات مهربة من الجمارك بمصر الجديدة النيابة تستعجل التقرير الجنائى لـ8 سيارات مهربة من الجمارك بمصر الجديدة
أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أسامة مرزوق مدير النيابة، باستعجال تقرير المعمل الجنائى لـ8 سيارات مهربة من الجمارك، تم تزوير أوراقها وبيعها للمواطنين بمصر الجديدة.

كشفت تحقيقات النيابة أن أمين الشرطة يعمل بمرور الدراسة يستغل وظيفته فى الحصول على كشف بأسماء أنواع السيارات، وأرقام اللوح الخاصة بها، وصور من رخصتها، ليقدمها لأفراد التشكيل العصابى ليقوموا بتزوير أوراق السيارة المهربة ببيانات سيارة أخرى مشابها لها فى النوع، وذلك تمهيدا لبيع السيارات المهربة من الجمارك بأوراق سليمة.

واستمعت النيابة إلى 16 مواطنا من المجنى عليهم من بينهم الذين تعرضوا لشراء السيارات المهربة، والآخرين من أصحاب السيارات الذين تضرروا من عمليات تزوير الأوراق الرسمية بنفس بيانات سيارتهم الأصلية، واكتشفوا أن سيارتهم واقع عليها غرامات ومخالفات مالية فى طرق لم يسلكوها مطلقا.

يذكر أن قاضى المعارضات قد جدد حبس أمين شرطة وعضو بحزب المؤتمر و2 آخرين المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتزوير أوراق، فيما أمرت النيابة بإحضار متهمين هاربين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم