الداخلية: إجراء قرعة الحج فى كافة المحافظات بدءا من السبت 11 أبريل

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء قرعة الحج بين المتقدمين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/4/2015 وحتى يوم الخميس الموافق 16/4/2015، بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنها تتقدم بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1436هـ /2015م، وجاءت المواعيد على النحو التالى:

>1. يوم السبت (11/4/2015م): مديريات أمن (جنوب سيناء-أسوان– دمياط – قنا – البحر الأحمر).

>2. يوم الأحد (12/4/2015م): مديريات أمن (شمال سيناء-الأقصر – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم).

>3. يوم الثلاثاء (13/4/2015م): مديريات أمن (المنيا –كفرالشيخ – أسيوط – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة).

>4. يوم الأربعاء (15/4/2015م): مديريات أمن (القليوبية –الغربية- الدقهلية – بنى سويف – سوهاج – السويس).

>5. يوم الخميس (16/4/2015م): مديريات أمن (الإسكندرية –الشرقية – القاهرة – المنوفية – الجيزة).

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