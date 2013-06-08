السلطات الكندية تحاكم سائح سعودي تحرش جنسياً بفتاة فى حمام سباحة

أوقفت شرطة مدينة أوتاوا الكندية سعودياً في الستينيات من العمر بتهمة التحرش الجنسي بفتاة شابة في أحد المسابح العامة.

وتم القاء القبض على الرجل السعودى ، ومثل أول أمس الخميس ، أمام محكمة أوتاوا ، إلا أنه تم نقله من قاعة المحكمة إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة سكر وأجّلت الجلسة للأسبوع المقبل.

وتفيد التفاصيل بأن المتهم الستيني ، وهو زائرٌ كان في أحد المسابح العامة في جنوب أوتاوا ، ولمس شابة بطريقة غير لائقة، وفقاً لما جاء في ملف القضية لدى المحكمة، وأوقفته الشرطة بتهمة التحرش الجنسي.

واعترض محامي المتهم على رفض المحكمة السماح لموكله بتناول علاج السكري ، ما أدى إلى إصابته بنوبة سكر ونقله إلى المستشفى.