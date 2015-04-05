شرطة التموين تضبط 16 مليون لتر وقود و74 ألف أنبوبة و25 طن دقيق فى مارس

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال شهر مارس، والتى تمت بالاشتراك مع كافة إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 452 قضايا مواد بترولية بمضبوطات أكثر من 16 مليونا و427 ألفا و588 لتر بنزين وسولار وضبط 12973 قضية تموينية أخرى.

ونجحت الحملات فى ضبط 1947 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 74065 أسطوانة و133 طن غاز وضبط 1630 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 25,352,600 طن وضبط 1907 قضايا مخالفات مخابز بمضبوطات 19,820 طن، وضبط 69 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات 32,150 طن، وضبط 673 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 907,270 طن، وضبط 247 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 273,495 طن.

كما تم ضبط 5043 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، وضبط 159 قضية استيلاء على المال العام وغسيل الأموال وضبط (522) قضية فى مجال اللحوم والأسماك والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت 139,395 طنا، و931 طائر، وضبط 413 قضية فى مجال السجائر المهربة بمضبوطات بلغت عدد 1,016,668 مليون علبة، وضبط 259 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها 54,500 طن مضبوطات مختلفة، وضبط 17 قضية اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات 26866 وحدة، وضبط 87 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 470,655 طن، وتنفيذ 3220 حكما قضائيا.