أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد: أقوال الضباط تغيرت تحت ضغط النيابة

Google+ Print
الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد: أقوال الضباط تغيرت تحت ضغط النيابة الدفاع فى قضية مذبحة بورسعيد: أقوال الضباط تغيرت تحت ضغط النيابة
استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد"، حيث قال الدفاع إنه قد طالع أقوال الشهود من ضباط الشرطة، فجميعهم كانت أقوالهم ملتصقة فى السؤال الأول، ولكن تغيرت أقوالهم فيما بعد وتغيرت اتجاهاتهم.

ويرجع ذلك إلى أسلوب إلقاء الأسئلة من قبل النيابة والذى يبث الرعب فى نفوسهم ويلقى المسئولية على عاتقهم، مما دفعهم لتغيير أقوالهم خوفا من تقديمهم كمتهمين فى القضية.

جاء ذلك أثناء إعادة محاكمة المتهمين فى القضية التى راح ضحيتها ٧٤ شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوى، واتُهم فيها ٧٣ بينهم ٩ قيادات أمنية التى وقعت أحداثها أثناء مباراة فى الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى .

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365