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دفاع عصام سمك فى مذبحة بورسعيد يستشهد بالحكم فى قضية القرن

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دفاع عصام سمك فى مذبحة بورسعيد يستشهد بالحكم فى قضية القرن دفاع عصام سمك فى مذبحة بورسعيد يستشهد بالحكم فى قضية القرن
استشهد دفاع المتهم الثانى والستين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد" اللواء "عصام سمك" مدير أمن بورسعيد وقت الأحداث خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد بالحكم الصادر فى "محاكمة القرن" ضمن الدفع بعدم جواز توجيه الاتهام لموكله ومساعديه، وأنهم كانوا يعلموا خطط المعتدين دون ردعهم.

وشدد الدفاع على أنه لا يجوز محاكمة شخص والحكم عليه فى جرم لم يُشارك فيه، وانحصرت علاقته به بمجرد الأثر السلبى وفق قوله مضيفًا أن المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المُشار إليها أشارت فى حكمها إلى هذا المبدأ.

جاء ذلك أثناء إعادة محاكمة المتهمين فى القضية التى راح ضحيتها ٧٤ شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوى واتُهم فيها ٧٣ بينهم ٩ قيادات أمنية التى وقعت أحداثها أثناء مباراة فى الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى .

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