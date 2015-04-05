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غيري لون شعرك بمواد الطبيعة

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غيري لون شعرك بمواد الطبيعة غيري لون شعرك بمواد الطبيعة

الأحد 05-04-2015 14:26

هل تعتقدين بأنّ تلوين الشعر بالصبغات المختلفة هو الحل الأمثل للحصول على إطلالة جديدة! بالتأكيد لا. فهناك الكثير من الحالات التي قد تمنعك من صبغ شعرك كالحمل أو الرضاعة، الشعر التالف، أو حتى عدم توفر ميزانية كافية.
كما أنّ هناك بعض المراهقات اللاتي لا يسمح لهنّ باستخدام صبغات الشعر. فهل معنى ذلك أنك لن تشعري ببعض التجديد في لون شعرك! بالتأكيد لا. فهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تستخدم لتفتيح الشعر بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل. ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول وتحتاج إلى التزام أكبر. ولكن النتيجة لن تضر شعرك كمواد الصبغة الكيميائية وإنما ستغذيه وتزيد من حيويته.

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ومن المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح الشعر:
1.القرفة:
•أضيفي كمية من القرفة على البلسم الخاص بك
•مشطي به شعرك قبل النوم واتركيه حتى الصباح
•اشطفي شعرك جيداً بعد الاستيقاظ من النوم
•يمكنك تكرار هذا الأمر في أي وقت؛ فالقرفة آمنة للاستخدام على الشعر تماماً، كما أنّ ترك بلسم الشعر على شعرك يعطي شعرك شعوراً رائعاً بالأناقة.
2.العسل والخل:
•امزجي كوبان من الخل+ كوب من العسل الخام+ ملعقة من زيت الزيتون البكر+ كمية قليلة من القرفة
•ضعي الخليط على شعرك الرطب
•وإذا كنت تريدين تفتيح أجزاء من شعرك فيمكنك تطبيق هذا الخليط على خصلات من الشعر بحسب اختيارك

3.صودا الخبز: هي وسيلة رائعة لتجريد الشعر من أي مواد كيميائية متراكمة عليه، كما أنها تساعد على تفتيح لونه. يمكنك الحصول على كمية صغيرة من صودا الخبز، ووضعها على شعرك مرةً أسبوعيّاً لتفتيح الشعر بالتدريج.
4.الليمون: اخلطي عصير الليمون مع الماء، واشطفي به شعرك واجلسي في الشمس قليلًا، ثم اشطفي شعرك بالبلسم جيداً وقد يستغرق هذا الأمر الكثير من الوقت للحصول على النتيجة المطلوبة ولكن إذا كنت من ذوات الشعر الأشقر فهذه الطريقة ستزيد من جمال شعرك كثيراً.

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