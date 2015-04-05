تقنية الـ 3D الكورية لوشم الحواجب

تؤثر الحواجب في شكل العين وجمال الوجه ككل، ما يدعو النساء في أغلب الأحيان إلى التدخل جمالياً لإصلاح الخلل. والمرأة العربية، كغيرها من النساء، تعاني من مشكلات في نمو الحواجب بشكل متكامل، ممّا يجعلها تلجأ إلى قلم تحديد الحواجب لرسمها وملء الفراغات. هذه الطريقة تتأثر بالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زوالها خلال النهار، بالإضافة إلى الوقت اليومي الذي تحتاجه كلّ سيّدة لرسم حاجبيها. لكن الحال تغيّرت، إذ بات بإمكان النساء التخلص من هذه المشكلة بعيداً عن التقنيات القديمة التي كانت تبدو مصطنعة.

إليك آخر صيحات وشم الحواجب بشكل طبيعي:

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انطوت الطريقة القديمة لوشم الحاجب على اللون الأسود الذي يتلاشى بمرور الوقت، فيُصبح أخضر أو أزرق. ثمّ استُخدم اللون البني لتبدو الحواجب ناعمة. أما الآن، ومع تقنية الـ 3Dالجديدة، التي تقتضي رسم كل شعرة بمفردها، يبدو الوشم طبيعيا جداً. يُعرف هذا الوشم بالكوري نظراً إلى بدئه في هذا البلد وانتشاره بكثافة، ما بدّل ملامح الكوريات اللواتي يشتهرن بالحواجب الرفيعة.

تسمح تقنية الـ 3D خلال ساعتين بوشم الحاجبين، وفق طريقتين: الرسم بالآلة أو باليد. إن الرسم بالآلة يتميز بالدقة، لكن الرسم اليدوي يبقى أكثر طبيعية.

للحصول على حاجبين طبيعيين جداً وضمان نجاح نتيجة الوشم من دون ألم أو آثار جانبية، اتبعي النصائح الآتية:

1.أزيلي كل مستحضرات التجميل عن وجهك، لا سيما حاجبيك، واحرصي على أن تنظّفيهما جيداً.

2.اختاري الشكل المناسب: فكّري جيداً قبل اختيار ما تريدين. ننصحك برسم حاجبيك بالمكياج وتجربة عدة أشكال والتقاط الصور لاختيار الأفضل.

3.اختاري اللون الصحيح: من حيث اللون، عليك اختيار ظلّ خفيف يُناسب ألوان شعرك. ننصحك باعتماد درجات محددة بين البني الدافئ والبني الرمادي.

4.ضعي الكريم المخدر قبل البدء بالوشم: تحتاجين إلى ترك هذا الكريم لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة كي لا تشعري بالألم خلال رسم الوشم.

5.امنعي التهاب منطقة الحاجب: بعد الانتهاء من تنفيذ الوشم، عليك الانتباه إلى تطبيق مرهم مضادّ للبكتيريا، 3 مرات في اليوم، لمدة 7أيام.

انتبهي سيدتي لا يمكنك أن تحصلي على النتيجة المطلوبة الا بعد أسابيع من تلاشي اللون وثبات الأساس.

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