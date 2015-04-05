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مصممة شابة تتهم Versace بسرقة تصميمها

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مصممة شابة تتهم Versace بسرقة تصميمها مصممة شابة تتهم Versace بسرقة تصميمها

الأحد 05-04-2015 11:07

تشابه التصاميم بين دور الأزياء شيء وارد جداً، كما تواجه الدور الكبيرة اتهامات كثيرة في كل يوم كان آخرها اتهاماً نشرته المصممة الشابة Kesh على "انستغرام" تذكر فيه صدمتها بعد أن رأت قميص Versace يباع بقيمة 650$، وهو مشابه لتصميم سابق أطلقته بقيمة 30$ قبل عامين.

كما وصفت المصممة الشابة تصميم Versace بالمسودة الأولى للتصميم الأصلي على الرغم من أنه اقترب من أن يباع بالكامل.

شاهدي في الصور أعلاه مقارنة بين قميص Versace وتصميم المصممة الشابة Kesh، وأخبرينا إن كنت تعتقدين أن Versace في موضع اتهام حقيقي أو أن الأمر مجرب تشابه ليس أكثر.

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سيدتي