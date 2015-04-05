تعرفي إلى أناقة الكاجوال مع "كيندل جينير"

Kendall Jenner عارضة الأزياء والشقيقة الصغرى للأخوات Kardashians باتت معروفة ومشهورة بأناقتها وإطلالاتها الرائعة، وخاصة الكاجوال منها، حيث اكتسبتها من احتكاكها المباشر بأهمّ دور الأزياء العالميّة، واطّلاعها على أحدث خطوط الموضة، عدا عن كونها الأخت الصغرى لـ Kim، وهي عرضة للأضواء منذ طفولتها.

واليوم، وبعد أن أصبحت إحدى أبرز عارضات الأزياء العالميّات، بدأت النساء يتابعن أسلوبها في الموضة وخياراتها، لتستوحين منها ومن أناقتها. وكما هي جميلة على السجادة الحمراء وفي المناسبات الكبيرة وعلى منصات العروض، كذلك الأمر بالنسبة لإطلالتها اليوميّة في الشارع. وما يميّز أسلوبها في الموضة هو أنّه بسيط وغير متكلّف، لكن معاصر ومتجّدد. وغالباً ما تجمع بين أكثر من صيحة واحدة في نفس الإطلالة، وترتدي أكثر من طبقة ، بمعنى آخر نراها تختار "تي شيرت" قطنيّة بسيطة، وفوقها سترة أنيقة مع سروال جينز ضيّق وحذاء يصل إلى الكاحل، ومع كل ذلك أكسسوارت رائعة، إما وشاح، أو قبّعة، أو نظارات شمسيّة، أو كلّ ما سبق ذكره معاً... وطبعاً الحقيبة الجلديّة الفاخرة تبقى أساسيّة في إطلالاتها، وخاصّة ذات الحجم الكبير منها، الذي يتّسع لجميع احتياجات اليوم...

وبالطبع، فإنّ قوامها النحيف والممشوق يساعدها على اختيار أيّ نوع من الملابس وبكلّ الألوان ، لكن الألوان الفاتحة والدرجات الترابيّة هي أكثر ما يناسبها.

اخترنا اليوم مجموعة من أبرز إطلالات Kendall Jenner الكاجوال، وباستطاعة أيّ سيدة تبحث عن أسلوب رائع يجمع بين الأناقة والعمليّة، أن تستوحي منها.

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