الدفاع في مذبحة بورسعيد: شهادات الضباط تغيرت تحت ضغط النيابة العامة

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الي مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد “.

حيث قال الدفاع انه قد طالع اقوال الشهود من ضباط الشرطة فجميعهم في السؤال الاول كانت اقوال ملتصقة ولكن تغيرت اقوالهم فيما بعد وتغيرت اتجاهتهم

ويرجع ذلك الي اسلوب القاء الاسئلة من قبل النيابة في بث الرعب في نفوسهم والقاء المسئولية علي عاتقهم مما دفعهم لتغير اقوالهم خوفا من تقديمهم كمتهمين في القضية.

وذلك أثناء إعادة محاكمة المتهمين في القضية التي راح ضحيتها ٧٤ شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوى واتُهم فيها ٧٣ بينهم ٩ قيادات أمنية التي وقعت أحداثها أثناء مباراة في الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى .