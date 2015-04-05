محاكمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بسبب صورة “مبارك”

كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد، داخل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية; ترتب عليها إهدار المال العام.

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد حسني- مدير النيابة الإدارية، بشبين الكوم “القسم الرابع” – أن عزت الياس يوسف – وكيل وزارة الشباب والرياضة،وافق خلال فترة عمله مديراً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، على تصميم صورة كمبيوتر له ولرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك مقاس 32 متر، بالمخالفة للتعليمات الخاصة بحظر الإعلان عن الأشخاص بالجهات الحكومية مما أصاب الدولة بضرر مالي جسيم.

وبعرض أوراق القضية على المستشار/ علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة.

وأكدت تحقيقات وليد سالمان، رئيس النيابة: أن “إلياس” قام بتحويل إيرادات نزل شباب السادات والمنشأت الرياضية إلى حساب اللجنة الرياضية بالمنوفية، بالمخالفة للقرارات الوزارية. كما تقاعس عن سداد باقي مستحقات هيئة الأوقاف المصرية مما أدى إلى ضياع تأمين دخول مزاد شراء 12 فدان على الدولــة .

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