الجيش السودانى: المشاركة فى "عاصفة الحزم" تجسيد لإرادة الشعب

جددت القوات المسلحة السودانية، تأكيدها بأن مشاركتها فى عملية "عاصفة الحزم" مع قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ، يعد تجسيدا لإرادة الشعب السودانى المتفاعل مع كافة القضايا التى تخص العالم الإسلامى والعربى.

وقال الناطق الرسمى للقوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمى خالد سعد- فى تصريح لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم الأحد، إن القوات المسلحة تقوم بواجبها خير قيام فى تمثيل الشعب السودانى فى غرف القيادة والسيطرة لعاصفة الحزم، إلى حين تحقيق الأمن فى دولة اليمن واستقرار المنطقة العربية بصورة عامة.

وأضاف الصوارمي، أن مشاركة الجيش السودانى فى حملة "عاصفة الحزم"، هو تعبير حقيقى عن عدم عزلة السودان عن قضايا وطنه وأمته ودليل على وحدة المصير والتاريخ المشترك.

وفى سياق متصل، عبر السفير السعودى بالخرطوم فيصل بن حامد معلا، عن تقديره لموقف الحكومة السودانية ومؤازرة الشعب السودانى بكافة مكوناته "لعاصفة الحزم" التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناء على طلب الرئيس الشرعى لليمن عبد ربه منصور هادى، وبمشاركة قوى التحالف العربي، ضد المخطط الحوثى والرئيس السابق على عبد الله صالح، الذين سعوا إلى تخريب ودمار استهداف أمن واستقرار اليمن الذى يعد جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة المنطقة والأمة العربية.

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