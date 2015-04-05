سقوط "دجال المعادى"لإيهامه المواطنين بقدرته على علاجهم نظير مبالغ مالية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على دجال يدعى الشيخ محمد بمنطقة المعادى، لقيامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على علاجهم من الأمراض والعقم مقابل 7 آلاف جنيه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغاً من "فاطمة.أ.ع" 27 سنة ربة منزل، أفادت فيه بتضررها من شخص يدعى الشيخ محمد، لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 7 آلاف جنيه عقب إيهامها بقدرته على علاجها من العقم، واتفقا على التقابل بمحطة مترو المعادى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "شعبان.م.ع" 33 سنة عاطل ومقيم محافظة الجيزة، وبحوزته زجاجة عطر "مسك"، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضه على المجنى عليها تعرفت عليه واتهمته بالنصب، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.