سقوط "وفدية ووائل" بحوزتهما 5 كيلو حشيش فى الشرابية

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، فى إطار جهود أجهزة المديرية فى مجال مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، وبناءً على إذن من النيابة العامة، من ضبط كل من "وائل.ج.ع" 28 سنة عاطل، والمحكوم عليه هارب فى قضية ضرب بالحبس شهر، و"وفدية.ث.ع" 40 سنة ربة منزل، وبحوزتهما 5360 جراما من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى قدره 590 جنيها، و2 هاتف محمول لدى استقلالهما السيارة تاكسى رقم م ق ر 586 مصر وتواجدهما بشارع حسن علام بالشرابية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.