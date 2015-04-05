ضبط 16 حالة تهرب ضريبى خلال 24 ساعة (تحديث)

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة اشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 16 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 66,545,184 جنيه.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط قضية إتجار فى (مستحضرات تجميل أجنبية الصنع) لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وجارى العرض على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة، كما تم ضبط 4 سيارة لمخالفتهما قانون الإعفاءات.

ونجحت الحملات فى مجال الضرائب العقارية والملاهى فى ضبط 18 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 15 حكما قضائيا متنوعا.

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