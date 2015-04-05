شرطة الكهرباء تضبط 8810 قضايا سرقة تيار وتنفيذ 599 جنحة حبس فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع جميع مديريات الأمن حملات أمنية موسعة، لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 8810 قضايا سرقة تيار كهربائى، و31 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال التحصيل تم تحصيل 5775 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 22 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 599 جنحة حبس.