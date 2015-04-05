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القبض على عاطل لارتكابه 11 واقعة سرقة منازل بقصر النيل

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القبض على عاطل لارتكابه 11 واقعة سرقة منازل بقصر النيل القبض على عاطل لارتكابه 11 واقعة سرقة منازل بقصر النيل
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بارتكاب العديد من السرقات من داخل المساكن بقصر النيل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل مفادها أن "أحمد.ح.ى" 29 عاطل، وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما ورد من معلومات وأقر بارتكاب 10 حوادث أخرى.

وتم بإرشاده ضبط معظم المسروقات بمسكنه وأخرى لدى 3 من عملائه "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365