4 نصائح للتعامل مع الأسئلة الجنسية لطفلك

التربية الجنسية للأطفال

أهم النصائح لتعامل الأهل مع الأسئلة الجنسية

الكثير من الآباء والأمهات يشعرون بالحرج عندما يقوم أبناؤهم بطرح بعض الأسئلة بشأن الأمور الجنسية، فكيف يتصرف الوالدان مع هذه النوعية من الأسئلة وكيف يجيبان عنها.>قالت د.مى رمزى أخصائية العلاج السلوكى والنفسى بمستشفى المعمورة، إن الآباء والأمهات لهم دور مهم فى تربية أطفالهم خاصة فيما يتعلق بالحديث عن الأمور الجنسية والتى يعتبرها مجتمعنا من الأشياء المحظور الحديث عنها.>أشارت د.مى قائلة: "الكثير من الأهل يشعرون بالارتباك وعدم القدرة على الرد على أطفالهم عند سؤالهم أسئلة بشأن الأمور الجنسية لذلك هناك بعض النصائح يجب أن تؤخد فى الاعتبار عند التعامل مع الأطفال فيما بخص هذه الأمور وأهمها:

1) عدم التهرب من الرد على الأسئلة نظرًا ذلك سيدفعهم للبحث عن إجابة سؤالهم من خلال أصدقائهم أو وسائل الإعلام.

>2)عند طرح الطفل أسئلة عن الأمور الجنسية يجب على الأهل المناقشة معه وشرح المعلومة ببساطة.

>3) يجب إعطاء الطفل المعلومة على مراحل فعلى سبيل المثال اذهب للقراءة عن المعلومة وأعود لشرحها.

>4)محاولة توضيح المعلومة له من منظور دينى واجتماعى بسيط كى يفهمه الطفل.

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