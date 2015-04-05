مع ضياع الأمل.. بريطانية تضع "الطفل المعجزة" بعد معركة مع السرطان

بعد أن أبلغها الأطباء بأنها لن يكون لها حظ فى الإنجاب على الإطلاق، وضعت سيدة بريطانية "الطفل المعجزة" بعد معركتها الطويلة والشاقة فى علاجها من مرض السرطان.

ووضعت كارا نيوتون /32 عاما/ طفلها "سباستيان" بعد أن شخصت بمرض سرطان العظام فى عام 2009، وقد شعرت بتحسن بعدما أتى العلاج الكيماوى بنتيجة جيدة، ولكنها شعرت بالانهيار التام عندما تم إبلاغها هى وزوجها "كريس" البالغ من العمر 34 عاما، بأنه لن يكون فى مقدورهما الإنجاب وتكوين أسرة.

وفى البداية جربت وسيلة التلقيح الصناعى أو طفل الأنابيب باستخدام بويضة من متبرعة، ورغم فشل المحاولة فى المرة الأولى، إلا أنه وبعد عشرة أشهر تماما، أصبحت كارا حاملا بصورة طبيعية ووضعت وليدها "سباستيان".

وقالت كارا وهى من "فليت" فى مقاطعة هامبشاير، إن قلبها تحطم عندما أبلغها الأطباء بأن الفرصة منعدمة لديها بالمرة، لأن تصبح أما. ورغم رحلة العلاج الكيماوى المريرة إلا أن الأمل كان يراودها فى أن تصبح أما، وقد كان وأصبح سباستيان هو كل حياتها وأجمل شىء فيها.

وقالت الطبيبة جولى هارينجتون من مركز "ترست" لأبحاث سرطان العظام، كما نقلت صحيفة "ديلى أكسبريس" البريطانية ، إن "قصة كارا تمنح شعاعا من الأمل للأخريات فى أحلك أوقات حياتهم".