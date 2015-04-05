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افتتاح أول مركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى بريطانيا العام القادم

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افتتاح أول مركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى بريطانيا العام القادم افتتاح أول مركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى بريطانيا العام القادم
يفتتح أول مركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى بريطانيا العام القادم، فيما يوصف بأنه "تطور مثير ومهم لعلاج السرطان".

ومن المقرر أن يتم افتتاح المركز فى مدينة كارديف العام القادم، قبل افتتاح مركزين آخرين فى لندن ونورثامبرلاند فى عام 2017.

وتعالج المراكز الثلاثة مرضى هيئة الصحة الوطنية فى إنجلترا وويلز واسكتلندا، إضافة إلى المرضى التابعين لشركات تأمين خاصة، والمرضى الراغبين فى العلاج على نفقتهم الخاصة.

وكان هذا العلاج قد دفع أبا وأما بريطانيين العام الماضى لنقل طفلهما إلى جمهورية التشيك ما أثار ملاحقة من الشرطة الدولية وموجة إدانة إعلامية.

وتجاهل والدا الطفل البريطانى اشيا كينج 5 سنوات المصاب بورم دماغى، النصائح الطبية فأخرجاه من المستشفى وسافرا به إلى الخارج فى نهاية أغسطس، وقالا إنهما أرادا نقله إلى عيادة خاصة للعلاج الإشعاعى بالبروتونات فى براغ، بسبب عدم توفر هذا العلاج فى بريطانيا.

ويستخدم هذا النوع من العلاج أشعة البروتونات وليس أشعة إكس أو الفوتون ويوجهها صوب الخلايا السرطانية لقتلها.

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