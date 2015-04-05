4 نصائح ذهبية للحفاظ على فمك عند تناول مأكولات شم النسيم

يرتبط الاحتفال فى مصر بالمناسبات المختلفة بتناول مأكولات بعينها، ومع قدوم شم النسيم، يقبل الأشخاص على تناول الأسماك المملحة والبصل والخضراوات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قال الدكتور محمد عماد، استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن الأسماك المملحة لها تأثير قاتل للبكتيريا التى تسبب الالتهابات والجيوب باللثة بشرط أن تكون مغلفة ومصنعة بطريقة سليمة لضمان خلوها من وجود فطريات بها، تؤدى إلى حدوث تلوث بالفم.
>وأشار د.عماد قائلا: "هناك بعض الإرشادات الضرورية المهمة والتى ينبغى على الأشخاص مراعاتها عند تناول هذه المأكولات للحفاظ على صحة فمهم وأهمها":
>1)تناول البصل الأخضر عند تناول الأسماك المملحة من الأمور المهمة والضرورية نظرًا لأنه يقوم بعملية تطهير وقتل لفطريات الفم.
>2)الإكثار من إضافة الليمون لتلك المأكولات يؤدى إلى حدوث تآكل بميناء الأسنان ما قد يساهم فى زيادة حساسية الأسنان والشعور بالألم عند تناول الأسماك المملحة خاصة المشروبات الباردة.
>3)الحرص على تناول الخضراوات الطازجة مثل الجرجير والخس والفلفل الأخضر والذى يقوم بنفس وظيفة فرشاة الأسنان من خلال عمل مسح تنظيف للأسنان، ما يقلل من ترسبات المواد الحمضية على ميناء الأسنان وبالتالى قلة تآكل ميناء الأسنان.
>4)تجنب غسل الأسنان بالفراشة والمعجون عقب تناول الليمون وهو اعتقاد خاطئ، حيث يجب غسل الأسنان لتجنب حدوث تفاعلات بين الأحماض ومينا الأسنان.
>وأضاف د.عماد قائلا: "يستطيع الأشخاص الاستمتاع بتناول مأكولات شم النسيم بشرط مراعاة الإرشادات السابق ذكرها وعدم الإسراف فيه".
الأسماك المملحة وصحة الأسنان
>قال الدكتور محمد عماد، استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن الأسماك المملحة لها تأثير قاتل للبكتيريا التى تسبب الالتهابات والجيوب باللثة بشرط أن تكون مغلفة ومصنعة بطريقة سليمة لضمان خلوها من وجود فطريات بها، تؤدى إلى حدوث تلوث بالفم.
نصائح مهمة لصحة الأسنان عند تناول مأكولات شم النسيم
>وأشار د.عماد قائلا: "هناك بعض الإرشادات الضرورية المهمة والتى ينبغى على الأشخاص مراعاتها عند تناول هذه المأكولات للحفاظ على صحة فمهم وأهمها":
>1)تناول البصل الأخضر عند تناول الأسماك المملحة من الأمور المهمة والضرورية نظرًا لأنه يقوم بعملية تطهير وقتل لفطريات الفم.
>2)الإكثار من إضافة الليمون لتلك المأكولات يؤدى إلى حدوث تآكل بميناء الأسنان ما قد يساهم فى زيادة حساسية الأسنان والشعور بالألم عند تناول الأسماك المملحة خاصة المشروبات الباردة.
>3)الحرص على تناول الخضراوات الطازجة مثل الجرجير والخس والفلفل الأخضر والذى يقوم بنفس وظيفة فرشاة الأسنان من خلال عمل مسح تنظيف للأسنان، ما يقلل من ترسبات المواد الحمضية على ميناء الأسنان وبالتالى قلة تآكل ميناء الأسنان.
>4)تجنب غسل الأسنان بالفراشة والمعجون عقب تناول الليمون وهو اعتقاد خاطئ، حيث يجب غسل الأسنان لتجنب حدوث تفاعلات بين الأحماض ومينا الأسنان.
>وأضاف د.عماد قائلا: "يستطيع الأشخاص الاستمتاع بتناول مأكولات شم النسيم بشرط مراعاة الإرشادات السابق ذكرها وعدم الإسراف فيه".