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إصابة عامل بطلق نارى فى الظهر بسوهاج

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إصابة عامل بطلق نارى فى الظهر بسوهاج إصابة عامل بطلق نارى فى الظهر بسوهاج

أرشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة المنشأة،  بورود بلاغاً من المستشفي المركزي بوصول المدعو/ عادل محمد محمود 18 سنة عامل  ويقيم بناحية الباجية – دائرة المركز مصاباً “بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالظهر” وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي .

بالإنتقال والفحص وسؤال والد المصاب المدعو/ محمد محمود محمد 55 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية اتهم كل من :- (محمود عبد الله بكري، وجمال محمود حسين) ويقيمان بذات الناحية،  بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول تجاه نجله المذكور أثناء استقلالهما دراجة بخارية قيادة الثاني مما نتج عنه إصابته بسبب وجود خلافات بينهم .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمان والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4352 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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