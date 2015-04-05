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إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج‎

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إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج‎ إزالة 29 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج‎

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر- مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 29 قرار إداري بدائرة المديرية ومنهم:

مركز شرطة جهينة :- تم تأمين إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية،  وتأمين تنفيذ 3 قرارات صادرة من الوحدة المحلية .

وفي مركز شرطة المنشأة :- تم تأمين إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية .

وفى مركز شرطة دار السلام :- تم تأمين إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية،  وتأمين تنفيذ 2 قرار تعدي علي أملاك الدولة .

تم تحرير المحاضر اللازمة، ومـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة .

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