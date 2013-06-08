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وكيل مسعد عوض: الإسماعيلى وافق على عرض الأهلي

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وكيل مسعد عوض: الإسماعيلى وافق على عرض الأهلي وكيل مسعد عوض: الإسماعيلى وافق على عرض الأهلي

ياسر الشريف

قال أمير المراكبى وكيل مسعد عوض حارس منتخب الشباب إنه تلقى اتصالا من رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود يخبره بموافقته على عرض الأهلي لضم اللاعب.

وأضاف المراكبي لـFilGoal.com "رئيس الإسماعيلي طالبني بإحضار قيمة العرض ليحصل على الاستغناء الخاص بالحارس".

من جانبه، أكد رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود ذلك، قائلا: "إذا توفر أمامي مليون و200 الفا سنبيع اللاعب".

وتابع "الأهلي هو صاحب العرض الوحيد حاليا بعد انسحاب سموحة".

وأضاف "ننتظر فقط حل أزمة النادي الغاني".

فالحارس الواعد وقع لناد غاني بحسب ما ذكره وكيله في وقت سابق.

وعقب وكيل اللاعب عن ذلك "أحاول حاليا التفاهم مع النادي الغاني الذي وقع له الحارس والذى طلب يوم الأربعاء الماضى من اتحاد الكرة المصري إرسال البطاقه الدوليه للحارس".

وأكد أنه وعد رئيس الإسماعيلى بإنهاء الأزمة بالتفاهم مع النادي الغانى.

وكان النادى الأهلى قد تقدم بعرض لضم الحارس مقابل مليون و200 ألف جنيه وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى رفضا للعرض وطلبوا الانتظار حتى ما بعد بطولة العالم للشباب.

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