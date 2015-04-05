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بالفيديو والصور.. الأقباط يحتفلون بـ"أحد السعف" فى كنيسة العذراء مريم بأكتوبر

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شهدت كنيسة العذراء مريم ومارى مرقس بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، توافد المئات من الأقباط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للاحتفال بـ"أحد السعف"، أو "الشعانين"، بشراء بأغصان الزيتون والورود من أمام الكنيسة.

ويحتفل الأقباط بأحد الشعانين أو "أحد السعف"، وهو ذكرى دخول المسيح إلى "القدس" ويرجع سبب تسميته بـ"أحد السعف"، إلى أن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه.

فيما شهدت الكنيسة، تشديدات أمنية بمحيطها، لتأمينها خلال الاحتفال، منذ صباح اليوم، حيث كثفت القوات تواجدها أمام الكنيسة.


>توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بـ"أحد الشعانين"

اليوم السابع -4 -2015
>

كنيسة العذراء مريم بمدينة 6 أكتوبر وتوافد المواطنين عليها

اليوم السابع -4 -2015
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توافد الأطفال بأكتوبر للاحتفال بأحد الزعف

اليوم السابع -4 -2015
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المواطنون يشترون أغصان الزيتون قبل دخولهم الكنيسة

اليوم السابع -4 -2015
>

بائع الزعف أمام كنيسة العذراء مريم بأكتوبر

اليوم السابع -4 -2015
>

طفل يحتفل بأحد الزعف أمام كنيسة العذراء بأكتوبر

اليوم السابع -4 -2015
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مواطنة تشترى الورود والزعف قبل دخولها الكنيسة


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مصر 365

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