مباحث الأحكام تنجح فى تنفيذ 6746 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 6746 حكما قضائيا متنوعا، شملت تلك الأحكام 38 حكم جناية و 3039 حكم حبس جزئى و 494 حكم حبس مستأنف و 2367 حكم غرامة و 808 أحكام مخالفة .