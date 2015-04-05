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بالصور.. إزالة 173 حالة تعد بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، واللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الأمن، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والوحدات المحلية بدمنهور وإيتاى البارود ووكيل وزارة الزراعة وهيئة الطرق، أسفرت عن إزالة عدد (173) حالة إزالة من مدينة دمنهور وحتى كوم حمادة.

جاء ذلك بناء على تكليف من الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإشغالات على حرم الطريق الزراعى، ولتسهيل الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الزراعى، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والمنطقة الشمالية العسكرية.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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