يمن الستينات ليست اليمن 2015 || بقلم د. أيمن سلامة

أصبحت العلوم الاستراتيجية و فن القتال ، ساحة للفتوي من غير المتخصصين أو المجربين ، فتعالت بعض الأصوات و خطت بعض المقالات و أثيرت التساؤلات حول تطور سير العمليات العسكرية في اليمن ، و عقدت المقارنات بين التجربة المصرية في اليمن منذ التدخل العسكري هناك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في 26 سبتمبر 1962، و حتي انسحاب أخر جندي مصر من هناك في 1 ديسمبر عام 67 19 أي بعد حرب يونيو 1967 ، و عاصفة الحزم الحالية في اليمن ..

و انبري البعض و حاول افتراض فرضية مستحيلة الحدوث تماما في اليمن ، دون محاولة بذل الجهد و الطاقة لسبر أغوار الحقيقة ، و قراءة و استكشاف المعطيات القانونية و التاريخية و السياسية و العسكرية و الاعلامية ، المختلفة تماما بين الحالتين .

إن أول المعطيات الحاكمة في هذا الصدد أن قرار القيادة المصرية عام 1962 لم يكن قرارا مؤسساتيا علي وجه الاطلاق ، حيث لم يستغرق الأمر ساعات بعد طلب العقيد – في حينها – عبد الله السلال من الرئيس ناصر مساعدته في خلع نظام الأماميين في اليمن ، أما الأن فالقرار المصري ليس انفراديا حتي في المؤسسة العسكرية ذاتها ، فقد استغرق الأمر وقتا ودراسة لحين صدور القرار الرئاسي بالمشاركة في عاصفة الحزم ، و تلبية طلب الرئيس الشرعي المنتخب ” منصور ” ، للحفاظ علي سيادة واستقلال و سلامة الوحدة الاقليمية للبلاد .

من نافلة القول أيضا أن نذكر ، أن قرار التدخل العسكري في المرة السابقة عام 1962 لم يسبقه أي تقدير موقف استراتيجي علي وجه الاطلاق ، و لم تكن هناك أي حسابات للقوي المعادية لنظام الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت ، سواء دول عربية أو غير عربية ملكية مثل السعودية و الأردن، و ايران وعمان ، أو من قوي عظمي مثل بريطانيا العظمي بدرجة كبيرة ، والولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أقل.

من الظلم أيضا عقد أي مقاربة للكفاءة القتالية للجيش المصري في ذلك الوقت ، و بالرغم من بدء تسليح الجيش في عام 1955 ، فكل المراقبين للحدث اليمني في ذلك الوقت يدركون طبيعة المخاطر والتحديات الغريبة علي المقاتل المصري في السياق اليمني عام 1962 ، و هنا من المحال الحديث عن تجربة العام 1962 مع تجربة العام 2015 في سياق واحد ، بل في جملة واحدة .

لقد تدخل الجيش المصري عام 1962 تدخلا منفردا في اليمن ، و دون أي غطاء أو حتي مباركة اقليمية أو دولية ، و الأمر الان مختلف في ” عاصفة الحزم ” ، فضلا عن التأييد الاقليمي و الدولي الكبيرين للعملية ، من المنظمات الاقليمية و العالمية ، فضلا عن الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة .

لقد غفل المرجحون لسيناريو عام 1962، أن مصر قامت بالعديد من التدريبات و المناورات العسكرية الثنائية و المتعددة مع الدول المشاركة في العملية علي مدار العقد الأخير ، سواء الدول الخليجية ، أو حتي تركيا في وقت سابق، و تكاد تكون هذه التدريبات البحرية و الجوية و البرية التي لم يمض عليها شهور قليلة تشابه مسرح العمليات الجوي و البحري و البري، الحالي تماما في اليمن، أما في عام 1962 فالطبيعة الطبوغرافية لليمن وولاء القبائل و الطقس غير المعتاد وعادات السكان و أمور أخري ، مثلت ظروفا مغايرة أرهقت و استنزفت القوات المصرية بشكل لافت .

في ذات السياق لا يستطيع أحد أن يجزم أن النظام الأمامي في اليمن أوالملكي في المملكة العربية السعودية عام 1962 كان يهدد الأمن القومي المصري أو العربي، أما التطورات الحالية في اليمن و محيطه الاقليمي ، فالأمر برمته مختلف تماما.

لقد لعب الاعلام العربي ( السعودي و الأردني و اللبناني و العراقي و السوري ) دورا فاعلا ضد الزعيم جمال عبد الناصر و القوات المصرية ، حيث ثبط همم القوات، و أربك قرارات الرئيس ، حتي انسحاب أخر جندي في 1 ديسمبر 1976، ولا يمكن إغفال الدعايات الغربية الأخري التي تحالفت ضد الزعيم جمال عبد الناصر، و المثال الذي يضرب في هذا السياق، الدعاية البريطانية من القادة العسكرية لبريطانيا في قبرص و إذاعات أخري أجنبية مثل صوت أمريكا.

لقد مثل تغيير القيادات المفاجئ في اليمن في عام 1962- علي مدار خمس سنوات – و دون علم القائد الاعلي للقوات المسلحة -في ذلك الوقت- والتنازع حول القرار السياسي في اليمن بين ناصر و عامر، وحتي بين القادة المصريين الميدانيين في اليمن أزمة كبيرة، أثرت دون أي شك علي سير العمليات.

و ختاما، فان مصر في عام 2015 لم تكن لتنتظر التهديد الحال المباشر للملاحة العالمية في قناة السويس، و مضيق باب المندب، فقامت مصر من فورها الدولة الأكبر تضررا في العالم من مجرد محاولة إعاقة الملاحة العالمية في مضيق باب المندب، و مصر تدرك أن واجب تأمين المضيق هو واجب دولي علي المجتمع الدولي .

> دكتور أيمن سلامة

> عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية