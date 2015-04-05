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​السيطرة علي حريق شب في عقار سكني بالأقصر

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​السيطرة علي حريق شب في عقار سكني بالأقصر ​السيطرة علي حريق شب في عقار سكني بالأقصر

حريق

تمكنت قوات الحماية المدينة بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر من السيطرة علي حريق شب في منزل دون أن يسفر عن وقوع وإصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق فى الطابق الثالث بعقار سكنى بشارع بمدينة اسنا.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى أدي لاشتعال النيران بالطابق الثالث إمتدت للطابق الرابع حيث أسفر الحريق عن احتراق غرفة نوم ومكنتي خياطة وسرفلة، وثلاجة وتليفزيون وسرير ونيش وغسالة اوتوماتيك وبعض الأثاث المنزلي .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .​

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