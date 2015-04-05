مقتل نجار وزوجته على يد زوج ابنتهما لخلافات بينهم بالقليوبية

لقى نجار وزوجته مصرعهما بسبب خلافات زوجية بين ابنتهما وزوجها، قام الأخير على أثرها بالتوجه إلى منزلهما بمدينة قليوب، وذبح الزوج وطعن الزوجة فأرداهما قتيلين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب العام بوصول كل من "رزق ع خ 57 سنة نجار" جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى أسفل الظهر من الناحية اليسرى وجرح قطعى بالرقبة من الأمام، و"منجده حنا ع" 55 سنة ربة منزل، جثة هامدة إثر اصابتها بجرح طعنى أسفل الظهر من الناحية اليسرى.

بالانتقال وسؤال نجل المجنى عليهما المدعو "خليل رزق عبده خليل 30 سنة سمكرى"، اتهم زوج شقيقته المدعو "ملاك م ح" بالتعدى على والديه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابتهما التى أودت بحياتهما، إثر وجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1790 ادارى مركز قليوب لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.