حبس المتهمين بتفجير معرض سيارات ومنزل بالشرقية 4 أيام

قررت نيابة فاقوس الجزئية، برئاسة محمد جاد حلمى، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهمين الأربعة فى واقعة تفجير عبوتين بمعرض سيارات ومنزل أحد المرشحين لمجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء "مليجى فتوح" مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء "رفعت خضر" مدير المباحث الجنائية، يفيد سماع دوى انفجار بمحيط كوبرى الوحدة بمدينة فاقوس، وتم إخطار خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، لفحص البلاغ، فيما توجه ضباط الشرطة.

ومن جانبهم أكد شهود العيان بأن الانفجار ناتج عن عبوة بدائية الصنع، وأسفر عن تهشم الباب الأمامى لمعرض سيارات، وحدوث حفرة عمقها 20×40 سم أمام المعرض، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بصيدلية كائنة بالمنطقة.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وهم كل من "عثمان. ع. م" 45 سنة حارس خاص بمعرض السيارات ومقيم بقرية الديدامون التابعة لدائرة المركز وأيمن. ح. ع 32 سنة صاحب معرض موبيليا ومقيم ببندر فاقوس، بأنهما شاهدا "تامر عماد" موظف بنيابة شمال فاقوس، يطارد مجموعة أشخاص وأثناء المطاردة اصطدمت سيارة المجنى عليه وتحمل رقم 10100 ملاكى شرقية، بشجرة ونتج عن ذلك مصرعه فى الحال.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من مطاردة المتهمين وتم ضبطهم وهم "عادل ع أ" 22 سنة نجار مسلح، و"أحمد م ع" 25 سنة عامل فراشة، و"خالد إ م" 18سنة حداد، و"محمد ر ا" 19سنة عامل بناء وجميعهم مقيمين بمركز ههيا.

وتمت مباشرة التحقيقات معهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1319 إدارى قسم شرطة فاقوس.

ومن جانبها صرحت نيابة فاقوس برئاسة محمد جاد حلمى وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية بدفن الموظف ومباشرة التحقيقات.