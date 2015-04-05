حبس عاملة 4 أيام بتهمة قتل وليدها داخل دورة مياه فى بورسعيد

قررت النيابة العامة ببورسعيد، حبس عاملة 4 أيام، لاتهامها بالتخلص من طفلها حديث الولادة، داخل دورة مياه على أن يراعى لها التجديد فى المواعيد القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت نقطة شرطة الاستثمار، التابعة لإدارة أمن الموانئ ببورسعيد، برئاسة العميد محمد القفاص، بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة، متوفى داخل دورة مياه أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة العامة للاستثمار.

توصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة عاملة تدعى "و. أ. م. س"، 20 سنة، مقيمة بمنطقة الخلايفة مركز المنزلة دقهلية، والتى وضعت طفلها داخل دورة المياه قبل انصرافها من المصنع مباشرة، وارتكبت جريمتها البشعة خنقا، حتى لا يسمع صوته، ويفتضح أمرها.

بمواجهتها اعترفت بجريمتها الشنعاء، التى ارتكبتها، بعد أن أقامت علاقة محرمة بالمدعو "أ. م. أ"، مقيم بالمنزلة دقهلية، وعندما شعرت بآلام الوضع أثناء عملها بالمصنع، توجهت مباشرة لدورة المياه بالمصنع، وعندما وضعته، سمعت صراخه فبادرت بخنقه، ليلفظ أنفاسه داخل دورة المياه، وتفر هاربة .

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة، العامة التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد فى المواعيد القانونية.

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