دراسة: أكثر من نصف الأغذية المعلبة تحتوى على نسبة مرتفعة من الملح

أضرار الملح

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن أكثر من نصف الأغذية المعلبة بمحل البقالة أو السوبر ماركت تتضمن نسبة مرتفعة من الملح، وذلك خطر جداً على الصحة.

ووفقا للدراسة المنشورة مؤخراً، عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فإن هذا الأمر مهم لأن تناول الكثير من الملح (الصوديوم) عامل خطر يؤدى لارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساهم فى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

المنتجات الغذائية

وقالت الباحثة ليندا سوشيب، عالمة الأوبئة فى قسم أمراض القلب والوقاية من السكتة الدماغية فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، إن المنتجات الغذائية المعلبة تجاوزت أكثر من 50 فى المائة من الكمية الموصى بها من الملح وفقاً لادارة الاغذية والعقاقير الأمريكية “FDA”.

نسب الملح فى الأغذية

وأوضحت سوشيب أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية “FDA”، تسمح فقط بوضع 480 ملليجرام من الملح لكل حصة من الأغذية الفردية، مثل الجبن واللحوم الباردة والخبز، كما تسمح بـ600 ملجم للوجبات مثل أطباق المكرونة والبيتزا والسندويشات.

وأضافت سوشيب أنه كلما زادت كمية الملح "السم الأبيض" كلما زادت فرصة الإصابة بالأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسمنة والسكرى، ونشرت الدراسة فى عدد أبريل بمجلة منع الأمراض المزمنة.

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